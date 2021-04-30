Babacan: AK Parti’den ayrılacağımı ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söyledim

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en son yüz yüze görüşmesini anlatarak "AK Parti’den ayrılacağımı ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söyledim, ilk kendisi duydu bunu" dedi.

Adem Metan'ın sorularını yanıtlayan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en son yüz yüze ne zaman görüştünüz?' sorusuna '2019 yılının nisan ya da mayıs ayında' yanıtını verdi. Söz konusu görüşmenin Babacan'ın AKP'den ayrılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği görüşme olduğunu ifade eden Babacan şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son yüz yüze görüşmem 2019 yılında sanırım nisan ya da mayıs ayında oldu. Benim artık AK Parti'den ayrılmak istediğimi kendisine tebliğ ettiğim görüşmeydi. İlk kendisi duydu. Daha önce kimseyle paylaşmamıştım bunu. İlk kendisi duymuş oldu. Bunca yıldır beraber çalışmış insanların bir hukuku vardır; bir ayrılma kararı varsa onlarla konuşmak gerekir, bu yüzden ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledim."