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Babaannesini öldüren zanlının güvercinlerini yaktılar

27 Ocak 2019 15:45

Adana'da tartıştığı babaannesi Nazlı K.'yi (74), pompalı tüfekle öldüren Olcay K. (19), adliyeye sevk edildi. Olcay K.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı evin damındaki güvercin kulübesi ise kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. Kulübedeki 10 güvercin, telef oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20021 Sokak'ta dün akşam Nazlı K. ile torunu Olcay K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Olcay K. babaannesi Nazlı K.'yı pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan Olcay K., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Nazlı K. için olayın gerçekleştiği evinde bugün taziye çadırı kuruldu. Bir süre sonra ise yan taraftaki binanın damından dumanlar yükselmeye başladı. Olcay K.'nın güvercin beslediği kulübeden alevler çıktığını gören mahalle sakinleri, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye, kulübenin olduğu binanın damına çıkarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Güvercin dolaplarını açan itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 güvercinin yanarak telef olduğunu belirledi.

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