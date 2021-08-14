Baba ve oğlu, ev bakmaya gelen yabancı uyruklu kadınları gasp etmeye çalıştı

İstanbul Esenyurt’ta ev bakmaya gelen yabancı uyruklu iki kadın, gaspçı baba ve oğlunun hedefi oldu. Telefonunun saatini sorarak kadınları gasp etmeye çalışan baba ve oğluna çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Önünden geçtiği tüm dükkanlara zarar veren C.A. ve Y.A., olaya müdahale etmek isteyen üç kişiyi de yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Koza Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, uyuşturucu madde etkisi altındaki C.A. ve Y.A. isimli baba-oğul, yabancı uyruklu iki kadının telefonunu gasp etmeye çalıştı. Durumu fark eden kadınlar, gaspçı baba ve oğuldan kurtulmak için çevrede bulunan bir restorana girdi. Kadınların çevredeki işletme çalışanlarından yardım istediğini gören baba ve oğul ise ortalığı birbirine kattı. Gidiş yolu üzerinde bulunan bütün dükkanlara zarar veren baba-oğul, işletme çalışanlarının tepkisiyle karşılaşınca ellerindeki kırık camlarla çalışanlara saldırdı.

Yaşanan arbedede üç işletme çalışanı ve gaspçı baba yaralandı. Kavganın son bulmasıyla baba ve oğul tehdit ve küfürler savurarak olay yerinden uzaklaşırken olay yerine gelen polis ekipleri ise kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

"Kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisi altındalarmış"

Yaşanan olayı anlatan Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, “Yabancı uyruklu iki kadının yanına gelen gaspçı baba ve oğul, kadınlardan telefonlarını istemiş. Kadınlar telefonu vermeyince aralarında arbede yaşanmış. Olay sırasında da zaten gaspçı şahısların aklı başında değilmiş, kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisi altındalarmış. Daha sonra kadınların esnaftan yardım istemesine sinirlenen şahıslar, Koza Mahallesinde bulunan 5 işletmeye girmiş. Girdikleri işletmelerde masa ve sandalyeleri kırmışlar. Saldırdıkları üç esnaf arkadaşımıza da yaralamışlar. Olay sonrasında polis ekiplerimiz hemen duruma müdahale ettiler. Baba ve oğlu evlerinde yakalayarak gözaltına aldılar. Şuanda da gerekli hukuki işlemler başladı” diye konuştu.

Çevredeki işyerlerine saldırarak üç kişiyi yaralayan gaspçı C.A. ve Y.A. isimli baba oğul kavgadan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma neticesinde evlerinde olduğu tespit edilen iki baba ve oğlu kısa sürede yakalandı. Henüz reşit olmayan Y.A. isimli şahıs Kanunî Sultan Süleyman Eğitim araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından Esenyurt Çocuk Büro Amirliğine, babası C.A. ise Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.