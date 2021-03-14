Türkiye'de Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan tiyatro salonları seyircisine kavuşmayı bekliyor. Kavuklu tiyatrocu Şevket Çoruh'un kurduğu Baba Sahne'den paylaşılan videoda "Baba Sahne 365 gündür kapalı; 1 yıl boyunca hiçbir destek almadık" denildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında tiyatro salonlarının kapalı bulunmasından dolayı tiyatrocular zor zamanlar geçirirken, Baba Sahne'den paylaşılan bir video ile durum gözler önüne serildi.

Oyuncu Rasim Öztekin'in, Türk Tiyatrosu'nun geleneksel kavuğunu devrettiği Şevket Çoruh'un kurduğu Baba Sahne'den paylaşılan bir video ile "Bugün tam 365. gün! 20'si turne toplam 54 oyunumuzu iptal ettik.1 yıl boyunca hiçbir şekilde destek almadık. Sağlıklı günlerde seyircimizle yeniden sahnemizde buluşmak en büyük dileğimiz!" denildi.