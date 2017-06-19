Baba ile oğul hurda parçalar kullanarak Transformers robotlar yaptı!

2010 yılında Çinli çiftçi Yu Zhilin ve oğlu Yu Lingyun, ülkenin Hunan Eyaletinde kendi metal işleme atölyesini açtı. "Transformers" filmindeki fütüristik robotlardan esinlenerek çifti, hurda metalden orijinal heykelleri şekillendirmeye başladı. İlk tasarımları inşa etmek yaklaşık bir buçuk ay sürdü, ancak o tarihten sonra atılmış otomobil parçalarına yeni bir hayat kazandıran etkileyici bir heykel dizisi yarattılar. Bu baba-oğul ikilisini mutlu eden yeni işlerinin başarısı değil; Zanaat kendisi onları birbirine yakınlaştırdı.