T24 LogoT24 Logo
Haberler

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a: Elleri ayakları titriyor, bizi yenemezler!

25 Ekim 2015 11:26

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın Kadıköy'de kupa kaldırmasıyla ebedi dostluklarının bittiğini söyledi. Yıldırım, yarın oynanacak derbi maçta sarı kırmızılı futbolcuların elleri ve ayaklarının titrediğini ve maçı Fenerbahçe'nin kazanacağını iddia etti. Yıldırım, "Yarın inşallah falan yok, yeneceğiz. 17 sene olmuş, bizi yenemiyorlar yarın biz yine yeneceğiz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Türkiye'nin en iyi takımıyız ve Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz. Onlar sahaya inancımızı yansıtacak ve yeneceğiz. 3-4 gündür gazeteler yazıyor, 'Galatasaray Fenerbahçe'yi yenebilirler' diye, yenemezler bizi. Onların elleri ayakları titriyor, yine titreyecek. Biz hepimiz tek yürek olarak, futbol oynayarak kazanıp yolcu edeceğiz. Ben başkanlığı bitirene kadar bu tarih devam edecek. Bunu bilsinler." dedi.

ETİKETLER

aziz yıldırımyenemezlergalatasaray

Diğer Videolar

85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ocak 2020

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa yakın tarih yeniden yazılır

AKP'li Başkan ilk iş olarak makam aracını ve odasını zırhla kaplatmış

Minibüs seyir hâlindeyken okey oynayan şoför tepki topladı

Putin ve Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler 12 yıl sonra yayınlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24