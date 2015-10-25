Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a: Elleri ayakları titriyor, bizi yenemezler!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın Kadıköy'de kupa kaldırmasıyla ebedi dostluklarının bittiğini söyledi. Yıldırım, yarın oynanacak derbi maçta sarı kırmızılı futbolcuların elleri ve ayaklarının titrediğini ve maçı Fenerbahçe'nin kazanacağını iddia etti. Yıldırım, "Yarın inşallah falan yok, yeneceğiz. 17 sene olmuş, bizi yenemiyorlar yarın biz yine yeneceğiz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Türkiye'nin en iyi takımıyız ve Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz. Onlar sahaya inancımızı yansıtacak ve yeneceğiz. 3-4 gündür gazeteler yazıyor, 'Galatasaray Fenerbahçe'yi yenebilirler' diye, yenemezler bizi. Onların elleri ayakları titriyor, yine titreyecek. Biz hepimiz tek yürek olarak, futbol oynayarak kazanıp yolcu edeceğiz. Ben başkanlığı bitirene kadar bu tarih devam edecek. Bunu bilsinler." dedi.