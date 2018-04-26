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Spor

Aziz Yıldırım'a Kapalıçarşı'da protesto: Şenol Güneş numara yapmaz başkan!

26 Nisan 2018 15:18

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kapalıçarşı'da esnafla bir araya geldiği organizasyonda bir vatandaşın "Şenol Güneş numara yapmaz başkan. Şenol Güneş büyük adam büyük!" tepkisini gülerek karşıladı. Kapalıçarşı esnafı tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katılan Yıldırım'a sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Önder Fırat ve yönetim kurulu üyesi Selim Sapan eşlik etti. Kahvaltı organizasyonu öncesi Aziz Yıldırım, Kapalıçarşı'ya girdiği sırada bir vatandaşın, "Şenol Güneş numara yapmaz başkan. Şenol Güneş büyük adam büyük!" tepkisiyle karşılaştı. Aziz Yıldırım, bu tepkiyi gülerek karşıladı. Kapalıçarşı'da düzenlenen kahvaltı organizasyonu basına kapalı gerçekleşti.

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