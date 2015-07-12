Aziz Yıldırım Van Persie'ye ağlayan o çocuk için harekete geçti

Fenerbahçe'nin renklerine kattığı Robin Van Persie'nin transferini duyunca gözyaşlarına boğulan küçük çocuk Aziz Yıldırım'ı oldukça etkiledi. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Robin Van Persie'nin minik bir hayranı, Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılacağını duyunca gözyaşlarını boğulmuştu. Bu görüntüler internette yayılmış tıklanma rekoru kırmıştı. Videoyu izleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, çocuğun gözyaşlarından etkilendi ve hemen harekete geçti. Sarı Lacivertliler Van Persie'nin koyu hayranı çocuğu bulacak ve İstanbul'a davet edecek. Gözyaşlarıyla interneti sallayan taraftar, Robin Van Persie'nin forma giydiği bir maçı statta izleme şansı bulacak.