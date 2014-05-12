Aziz Yıldırım, şampiyonluk töreninde taraftara köpürdü

Fenerbahçe'nin kupa töreni öncesinde kurulu plartforma çıkan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tribünlerden yükselen Alex de Souza tezahüratları ve yuhalamalara sert tepki verdi. Aziz Yıldırım, tepkilerin geldiği tribünlere dönerek, "Bu mutlu günde terbiyesizlik yapmayın. Sizleri bir daha bu stada sokmam. Paralı köpekler yeter artık. Alex de Souza'yı ben aldım. Sizler yuhalarken, faydası olacağını düşünerek takımda ben tuttum. Daha sonra Fenerbahçe'ye faydasını olmayacağını düşünerek gönderdim. Terbiyesizlik etmeyin. Bu akşam Fenerbahçe, 3 Temmuz'da yaşadıklarının hesaplaşmasını yapıyor. Sizler şike şike diye bağırıyordunuz. Bir daha tribünlere giremeyeceksiniz, ahlaksızlar." ifadelerini kullandı.