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Aziz Yıldırım: Quaresma Fenerbahçe'ye gelmek istedi, kabul etmedim!

28 Ocak 2017 21:52

Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın kendilerine gelmek istediğini, ancak bu teklifi reddettiğini öne sürdü. Yıldırım, "Avukatı aradı bizi. Bizim menajerle görüştüler. Benimle görüşmek istediler, kabul etmedim. Başka oyuncular da bize gelmek istiyor. Kabul etmedik. Hepsini söylerim. Ama o çocuklara yazık" diye konuştu. Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu sabah divan kurulunda kendisi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalardan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Resmi İnstagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan Quaresma, " Sadece bu arma ve bu öpücük. Çünkü bu kulübü çok seviyorum. Başka hiçbir yerde oynayamam. Sevgiler, Pazartesi görüşürüz" açıklama yaparak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

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