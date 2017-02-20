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Aziz Yıldırım 'Futbolda şike' davası için Silivri'de

20 Şubat 2017 13:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şike davasında kumpas yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın davası Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek davanın ilk duruşmaları 5 gün sürecek. Duruşma için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Silivri'ye geldi. Davanın başlamasıyla birlikte Aziz Yıldırım ile Mehmet Baransu arasında gerginlik yaşandı. Yıldırım, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü Baransu'yu göstererek "Terbiyesiz, bana küfür ediyor, dön önüne" dedi. Baransu da Yıldırım'a "Sensin terbiyesiz, sen küfür ediyorsun" sözleriyle yanıt verdi. Baransu'nun bu sözlerine şikâyetçi kısmında oturan müştekiler de "Vatan haini Baransu" tepkisi gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından Baransu mahkeme salonundan dışarı çıkarıldı.

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