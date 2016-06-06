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Aziz Yıldırım: Beşiktaş ağlaya ağlaya şampiyon oldu

06 Haziran 2016 14:48

Fenerbahçe'de düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın şampiyonluğu için ağır ifadeler kullandı. Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda sıralamayı hakemlerin belirlediğini iddia etti. Diğer kulüplerin mali olarak durumlarının Fenerbahçe'den daha kötü olduğunu savunan Yıldırım, "Beşiktaş 'stat yapıyorum' diye ağladı, ağladı her taraftan destek aldı. Bu sene kötü oynadık ama şampiyonluğu hakemler tayin etti. 9 Haziran'da federasyonun genel kurulunda konuşacağım. Bu sene her şeyi hakemler belirledi." dedi.

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Aziz YıldırımBeşiktaş ağlaya ağlaya şampiyon olduyardım

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