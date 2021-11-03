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Aziz Yıldırım 69'uncu yaşını kutladı

03 Kasım 2021 09:33

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, 69'uncu yaşını kutladı. Kutlamada Yıldırım ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

Metris Türküsü'nde duygu dolu anlar

69. yaşını kutlayan Aziz Yıldırım'ın kutlama yemeğinde sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Ali Yıldırım, Önder Fırat ve İlhan Ekşioğlu gibi isimler de yer aldı.

Kutlamada Fenerbahçe şarkılarıyla coşan Yıldırım, gecenin sonunda Metris türküsünü söylerken duygulandı.

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