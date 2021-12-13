Azerbaycanlılar alışveriş için Iğdır'a akın etti: "Burada pulumuz yaxşıdır, çok hoşumuza gelir"

Türk lirasındaki erime, birçok para birimi gibi Azerbaycan manatını da çok daha değerli hale getirdi. Azerbaycan manatı son bir ayda TL karşısında yüzde 49 değer kazanarak 8 lira 16 kuruşa yükseldi. Bunun üzerine Azerbaycanlılar Iğdır’a gelerek toplu alışveriş yapmaya başladı. Alışveriş için gelen bir Azerbaycanlı, geliş nedenini anlatırken "Burada pulumuz yahşidır, çok hoşumuza gelir" dedi.

Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan’da alıveriş yapmayanlar Iğdır’a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nden karayoluyla bir saatte Iğdır'a gelinebilmesini fırsat bilen Azerbaycanlıların kimisi özel araçlarıyla kimisi de otobüsle gelip alışveriş yapıp dönüyor. Iğdır’a alışveriş için gelen Azerbaycanlılardan bazıları fiyatları pahalı bulurken birçoğu ise ucuz olduğunu belirtti. Iğdırlı esnaf ise alışverişin canlanmasından memnun olduğunu söylüyor.

Iğdırlı bir vatandaş, yerli halk olarak alışveriş yapamamaktan şikayet ederek, "Fiyatlar uçmuş, 10 liraya satılması gereken bir ürün 40 lira olmuş. Azerbaycanlıların parası kıymetli olduğundan alışveriş yapıyorlar" dedi.