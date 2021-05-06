Azerbaycanlı sunucunun çok konuşulan Bill Gates yorumu: Sonra da diyorlar ki insanlara çip yerleştirecek...

Azerbaycan'da yayın yapan ARB TV kanalında 'Güne Doğru' programının sunucusunun, Koronavirüs aşısı ve Microsoft kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda'nın ayrılığına ilişkin yorumu sosyal medyada çok konuşuldu. ABD'li milyarder Gates'in Koronavirüs aşısıyla insanlara çip yerleştireceği iddialarına yanıt veren sunucu, “Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirib idare edecek. Adam avradıyla yola gede bilmir koyabilse avrada çip koyar" yorumunu yaptı.

Sunucunun yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.