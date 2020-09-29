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Azerbaycanlı barış aktivisti Giyas İbrahimov gözaltına alındı

Aktivist, daha önce de Aliyev heykeline grafiti yaptıktan sonra tutuklanmıştı

29 Eylül 2020 08:25

Azerbaycanlı aktivist Giyas İbrahimov, savaş karşıtı açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Azerbaycanlı aktivistin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, güvenlik güçlerinin Bakü'deki dairesine girip İbrahimov'a gözaltına alınma gerekçesini söylemeyi reddettiği görülüyor. İbrahimov, videoda tutuklanma nedeninin sosyal medyadaki savaş karşıtı paylaşımları hakkında 'birkaç kişinin' şikayetleri olduğu gerekçesiyle olduğunu düşündüğünü söylüyor.

İbrahimov bundan önce Mayıs 2016'da, eski cumhurbaşkanı ve ülkenin şimdiki cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in bir heykeline grafiti yaptıktan sonra aktivist arkadaşı Bayram Memmedov ile birlikte tutuklandı.

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