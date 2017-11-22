Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Porto'yu ağırlayan Beşiktaş, geriye düştüğü maçı 1-1'lik beraberlikle tamamladı ve 11 puana ulaşarak tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde bir üst tura yükselme başarısını elde etti. Bu başarının ardından Azerbaycan'dan Beşiktaş'a büyük jest geldi. Bugün Karabağ-Chelsea maçının oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı’nda siyah-beyaz ışıklandırma ve “Come to Beşiktaş” yazısı ile Beşiktaş’a destek verildi. 68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye saati ile 18.00'den 23.00'e kadar siyah-beyaz ışıklandırma ve Beşiktaş armasıyla ekibimize destek verildi.