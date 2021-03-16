Azerbaycan-Ermenistan arasında karşılıklı askeri tatbikat rekabeti

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ savaşının ardından askeri güç gösterileri karşılıklı olarak devam ediyor.

Ermenistan'ın 7 bin 500 kişilik askeri tatbikat kararının ardından, Azerbaycan ordusu da 10 bin asker, 100 tank ve Türkiye'den alınan İHA'ların da bulunduğu 30 askeri hava aracı ile taktiksel tatbikatlara başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''2021 yılı savaşa hazırlık eğitimi icra edildi'' denildi. Tatbikatların 18 Mart'a kadar süreceği bildirildi.