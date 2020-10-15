Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç tane Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek yanıt verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , France24 kanalına verdiği röportajda sunucunun "Kaç tane Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülümseyerek, "Yeterince var" cevabını verdi.

"Yeterince var"

France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, verdiği röportajda Türk drone'larının saha çatışmasında Ermenistan kuvvetlerine büyük zarar verdiğini açıkladı. Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var. Hedeflerimize ulaşmamız için bu bilginin gizli kalması gerekiyor. Açıklamayı tercih etmiyoruz" yanıtını verdi.

Türk SİHA'larının çatışmalarda nasıl bir fark yarattığı sorusu üzerine ise Aliyev, "Tabii ki, oldukça modern ve gelişmiş silahlar. Türkiye'den aldığımız SİHA'lar ile Ermenistan güçlerine ait 1 milyar dolarlık askeri teçhizatı imha ettik" ifadelerini kullandı.