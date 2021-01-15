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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Füzuli-Şuşa karayolunun temelini attı

15 Ocak 2021 12:05

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa ziyareti sırasında Füzuli-Şuşa karayolununve Füzuli ilinde yeni inşa edilecek olan havalimanının temelini attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Şuşa şehrini ziyaret ediyor. Aliyev, ziyareti sırasında Füzuli-Şuşa karayolunun ve Füzuli ilinde yeni inşa edilecek olan havalimanının temelini attı. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev,”Füzuli-Şuşa karayolunun temelini attık. Şimdi ise Fuzuli’de inşa edilecek yeni havalimanının temelini atacağız. Büyük ihtimalle yıl sonuna kadar havalimanının pistinin ilk kısmı kullanıma hazır olacak” dedi.

Fuzuli uluslararası havalimanının temelini attıklarını belirten Aliyev, ”Bu yıldan itibaren yabancılar ve yurtdışında yaşayan Azerbaycanlılar Şuşa’ya uçakla rahat bir şekilde gelebilirler. Fuzuli’den uluslararası uçuşlar gerçekleştirilmesi için talimat da verildi. Aynı zamanda Azerbaycan’ın diğer şehirlerinden uçakla buraya gelebilirler ve buradan da Şuşa’ya rahat bir şekilde geçebilirler” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev Şuşa şehrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ve kızları Leyla Aliyeva Ermenistan işgalinden kurtarılan kültür başkenti Şuşa şehrini ziyaret etti. Azerbaycan bayrağını direğe göndere çeken Aliyev, Şuşa’daki tarihi Gövher Ağa Camii’sini ziyaret ederek camiye Kur’an-ı Kerim bağışladı. Ermenistan’ın Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratıldığı savaşın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa şehrine ilk kez ziyaret gerçekleştiriyor.

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