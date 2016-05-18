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Azer Bülbül'ün ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı

18 Mayıs 2016 20:15

Antalya'da 3 yıl önce kaldığı otel odasında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren şarkıcı Azer Bülbül'ün, ölmeden önceki son görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde acı çektiği anlaşılan şarkıcı, müdahale eden doktora göğüs kısmında bir ağrı hissettiğini söylüyor. Ölümünün ardından Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede Bülbül’ün kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu ve alkole rastlanmazken, ölmeden önce depresyon ilacı ve Viagra kullandığı, ancak bu ilaçların kalp krizini tetikleyecek dozda olmadığı saptanmıştı. Adli Tıp uzmanları “Kalbini çok ihmal etmiş. Damarları tıkanmış ve kalpte aşırı büyüme olmuş. Kendisi 43 yaşında olmasına rağmen kalbi 70 yaşındaki bir insanda görülebilecek bozukluğa sahipti” ifadelerini kullanmıştı.

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