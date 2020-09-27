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Ayvalık’ta kuraklık Madra Barajı’nı kuruttu

27 Eylül 2020 10:24

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Altınova ve İzmir’in Dikili ilçesindeki tarımsal alanların su ihtiyacını karşılayan Madra Barajı kuraklık nedeniyle alarm veriyor.

Altınova Mahallesi’ndeki Madra Barajı 12 yıl aradan sonra yine S.O.S verince tarlalarını sulaması gereken çiftçiler çareyi yeniden eskiden olduğu gibi sondaj ile yeni kuyu açtırıp mazotlu pancar motorlarıyla su çekmekte buldular.

Barajda sadece göletin içerisindeki balıklara yetecek kadar su miktarının kaldığı öğrenilirken, Altınova Sağ Sahil ve Dikili Sol Sahil Sulama Birliklerine üye olan çiftçilere su verilmesinin haftalar öncesinde son verildiği bildirildi. DSİ yetkililerinden yapılan açıklamada, aynı durumun 12 yıl öncesinde de yaşandığı hatırlatılarak, böyle giderse çiftçinin işinin daha da zorlaşacağı belirtildi.

Altınova’da çiftçilik yapan Taner Kalkan gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünün tarlada kurumaması için ciddi bir para harcaması yaparak sondaj ile derin kuyu açtırdıklarını anlattı.

Madra Barajı’nın devreye girmesinden önce olduğu gibi kendi kuyularından elde ettikleri suyu yağmurlama sistemiyle tarlalarına akıttıklarını ve kuraklık nedeniyle bu yıl bölge çiftçisinin perişan olduğunu söyledi.

Öte yandan, Madra Barajı’nda amatör olta balıkçıları da gün boyu sazan avlamaya çalışırken, balıkçılar barajda balığın bol olduğunu ama barajın bu kadar büyüklükte su kaybına ilk kez tanıklık ettiklerini belirtiler.

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