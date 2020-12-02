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Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Emniyetten İBB’ye giden suikast uyarısı belgesini okudu

Erkin, Belgenin "Muhtemel Eylem Yazısı" olduğunu belirtti

02 Aralık 2020 08:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik IŞİD militanlarınca suikast hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. T24'e konuşan İBB kaynakları, İmamoğlu'na suikast planlandığı bilgisinin kendilerine aktarıldığını doğruladı ancak IŞİD militanlarının yakalandığı bilgisinin kendilerinde olmadığını söyledi. 

OdaTV, 23 Kasım'da İmamoğlu'nun korumalarına "Artık daha dikkatli ve duyarlı olun" talimatı verildiğini yazarken, IŞİD'in Türkiye'deki militanlarına örgütün 'Ekrem İmamoğlu öldürülsün' emri verdiğini iddia etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir  Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.

Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Emniyetten İBB’ye giden uyarı belgesinin yalanlanması üzerine  Halk TV’de canlı yayınında o belgeyi okudu. Belgenin "Muhtemel Eylem Yazısı" olduğunu belirten Aytunç Erkin, "Muhtemel Eylem dediğimiz şey; Uyuyan hücrelerin harekete geçtikten sonra her zaman eylem yapabileceği anlamına gelir" dedi. 

TIKLAYIN: İBB Başkanı İmamoğlu'na 'suikast hazırlığı yapıldığı' bilgisi verildi; koruma polislerine 'dikkatli olun' uyarısı yapıldı

 

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Aytunç ErkinEkrem İmamoğlusuikastIŞİDİstanbul Büyükşehir BelediyeEmniyet Genel MüdürlüğüOdaTV

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