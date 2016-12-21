Ayşenur Arslan'a göre Hürriyet'teki operasyonun nedeni...

Halk TV’de programını sonlandıran Ayşenur Arslan, Deniz Zeyrek’in Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliğinden alınma sürecini anlattı. Medyascope TV'de Ruşen Çakır'ın hazırlayıp sunduğu özel yayın programına konuk olan Arslan, Deniz Zeyrek için “talimatın Saray’dan geldiğini” öne sürerken, CNN Türk ile ilgili medya baskısının Mehmet Ali Yalçındağ gittikten sonra daha da yoğunlaştığını iddia etti. Arslan, “CNN Türk’teki bazı arkadaşlarla muhabbet ettim. Dedim Yalçındağ gidince rahatlama olmuştur. Ama dediler ki, ‘bunlar iyice şımardı demesinler diye o dönemde ne yapılıyorsa iki katını yapıyoruz’ dediler” dedi.