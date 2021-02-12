Ayşenur Arslan kendisine gelen tebligatları okudu: İki ayrı soruşturmada şüpheliyim

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Gazeteci Ayşenur Arslan cumhuriyet başsavcılığından kendisine gelen tebligatları Halk TV canlı yayınında okudu. İki ayrı soruşturmada şüpheli olduğunu belirten Arslan şöyle konuştu;

"Dün akşamüstü kapı çaldı. 'Kim o?' dedim. 'Posta' dedi. 'Yine mi?' dedim. Postacı güldü, 'Ne yapayım abla' dedi. Tanış hale geldik. Bana iki tane tebligat getirdi. 'Polis gelmesindense senin gelmen yeğdir' dedim."

"Burada bunları törenle açmak istiyorum" diyen Arslan daha sonra kendisine gelen tebligatları okudu.

Arslan "İki ayrı soruşturmada şüpheliyim" dedi.