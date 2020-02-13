Ayşenur Arslan: Erdoğan konuşurken "Çocuklarım aç" diye bağıran yurttaş gözaltına alındı

Gazeteci Ayşenur Arslan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken, "Beni işimden ettiler, benim çocuğum aç" diyen yurttaşın gözaltına alındığını iddia etti.

Dün (12 Şubat) Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Meclis Grup toplantısında açıklamalarda bulunurken, bir yurttaş "Sayın Cumhurbaşkanım, 15 Temmuz’a katıldım diye beni işimden gücümden ettiler. Çoluğum çocuğum aç. Bana yardım edin. Mahkeme kararını tanıyın" dedi.