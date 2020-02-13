Ayşenur Arslan: Erdoğan konuşurken "Çocuklarım aç" diye bağıran yurttaş gözaltına alındı

13 Şubat 2020 13:01
Halk TV'de Medya Mahallesi programında gazeteci Ayşenur Arslan da vatandaşın ismine ulaşamadıkları dile getirildi. Programa konuk olarak katılan gazeteci Yavuz Oğhan'ın "Gözaltına alındığına dair de bir bilgi yok" sözleri üzerine Arslan, "Şimdi geldi Fatih Ertürk'ten not, yönetmenim uyardı. Bu vatandaş gözaltında. Bu bilgi bugün gelmiş" dedi.
T24'e bilgi veren emniyet kaynakları gözaltı iddiasını doğrulamadı.
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