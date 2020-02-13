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Ayşenur Arslan: Erdoğan konuşurken "Çocuklarım aç" diye bağıran yurttaş gözaltına alındı

T24'e bilgi veren emniyet kaynakları gözaltı iddiasını doğrulamadı

13 Şubat 2020 13:01

Gazeteci Ayşenur Arslan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken, "Beni işimden ettiler, benim çocuğum aç" diyen yurttaşın gözaltına alındığını iddia etti.
 
Dün (12 Şubat) Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Meclis Grup toplantısında açıklamalarda bulunurken, bir yurttaş "Sayın Cumhurbaşkanım, 15 Temmuz’a katıldım diye beni işimden gücümden ettiler. Çoluğum çocuğum aç. Bana yardım edin. Mahkeme kararını tanıyın" dedi.

Halk TV'de Medya Mahallesi programında gazeteci Ayşenur Arslan da vatandaşın ismine ulaşamadıkları dile getirildi. Programa konuk olarak katılan gazeteci Yavuz Oğhan'ın "Gözaltına alındığına dair de bir bilgi yok" sözleri üzerine Arslan, "Şimdi geldi Fatih Ertürk'ten not, yönetmenim uyardı. Bu vatandaş gözaltında. Bu bilgi bugün gelmiş" dedi.  

T24'e bilgi veren emniyet kaynakları gözaltı iddiasını doğrulamadı.

TIKLAYIN | Erdoğan meclis grup toplantısında konuşurken bir yurttaş 'çocuklarım aç' diye bağırdı

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