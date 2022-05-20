Ayşenur Arslan'dan Ahmet Hakan’a SADAT ve Demirören tepkisi: Önce bunu açıklayın

Halk TV programcısı Ayşenur Arslan 'Medya Mahallesi' programında bugünkü yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyaretine ilişkin Halk TV'yi hedef alan Ahmet Hakan'a yanıt verdi.

"Kılıçdaroğlu çok önemli bir hamle yaptı, SADAT'ın önüne gitti ve SADAT'ı ifşa etti. Ben başından beri bu konunun çok önemli olduğunu düşünmüş ve paylaşmıştım. Bu ekranda program yapan, haber sunan bütün arkadaşlarım da aynı vurguyu yaptı" diyen Ayşenur Arslan geçtiğimiz günlerde Halk TV'de SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'nin konuk olduğu programa ilişkin şöyle dedi:

"SADAT'ın kurucusu Tanrıverdi'nin oğlu Melih Tanrıverdi şimdi SADAT'ın Başkanı. Geçenlerde Halk TV ekranına çıktı. Orada sorular soruldu. Bu Ahmet Hakan'a dert olmuş. 'SADAT öcüsünü cicileştiren kanal' demiş. Bir kere SADAT'ın öcü olduğunu söylüyor... Ahmet Hakan, SADAT'ın öcü olduğunu fark etmiş, ne mutlu. Ne zaman? Kılıçdaroğlu gidince."

Hakan'a sorular yönelten Arslan şöyle devam etti:

“Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'ye bozulduğunu nereden çıkartıyorsunuz? Konuştunuz mu, sordunuz mu, bilgi mi aldınız? Halk TV bugünlerde sürekli hırpalanıyor. Kimilerine göre Abdullah Gül'ün, kimilerine göre Davutoğlu'nun kimilerine göre şimdi galiba SADAT'ın kanalı. Hiç kusura bakma Ahmet Hakan. Melih Gökçek'i programa çıkartıp da 'Üç ay sonra Mansur Yavaş'ı bitireceğim. Elimde belgeler var' diyen Gökçek'e 'Nedir bunlar' demeyen, Melih Gökçek'i cicileştiren... O programda soru sorulamıyor.

Halk TV'ye dokunmayacaksınız. Bu kanalın öyle bir seyircisi var ki bırakın bizi onlar sahip çıkar bırakın bizi. Siz kaç satıyorsunuz? Programlarınız kaç izleniyor? Bir dönüp bize haber verin bakayım.

'Belediye başkanlığınızın tam da ortasında neden istifa ettiniz' diye soramıyorsun, soru sorandan rahatsız oluyorsan bir de bunu SADAT'ı cicileştirmek için... Gerçekten nasıl yakalamışsın. SADAT'tan ihale aldık. Ben gayrinizami harp eğitiminde yüksek tırmanış uzmanı olarak eğitim vereceğim. Ne olabilir cicileştirmek, bir menfaat olması lazım. SADAT'ın öcü olduğunu iktidar ağzını açmayacak, senin gazeten ağzını açmayacak, haberini yapamayacak, kimseye soramayacak, sorana da böyle iftira atacaksın ey Ahmet Hakan.”

"Ziraat Bankası'ndan alınan krediye ne oldu?"

Demirören Grubu'na ilişkin sorular yönelten Arslan "Şunun hesabını başta patron Demirören vermek zorunda. Gelin aşağıya 'Amiral gemisi' dedikleri Demirören grubunun Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da vermeli. Ziraat Bankası gidiyor ahır, tarla haczediyor ama biz bilmiyoruz Hürriyet'in, Kanal D'nin alınması için Ziraat Bankası'ndan alınan krediye ne oldu? Ödendi mi ne oldu bilmiyoruz. Önce bunu açıklayın" dedi.