Oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'na karşı koruma kararı aldırdı

Oyuncu Ayşegül Çınar aracına uyuşturucu koyduğunu iddia ettiği eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu için mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu. Çalıkoğlu, Ayşegül Çınar'a bir ay yaklaşamayacak.

Mahkeme kararında, Çalıkoğlu’nun Ayşegül Çınar’a karşı 1 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamaya yönelik söz ile davranışlarda bulunmamasına hükmetti. Kararda, Furkan Çalıkoğlu’nun Çınar’ın konutuna yaklaşmamasına ve Çınar’ı iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmedildi.

Öte yandan kararda, tedbir kararının ihlali halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanabileceği hatırlatıldı.

Polis ekipleri, geçtiğimiz mart ayında oyuncu Ayşegül Çınar'ın aracında ihbar üzerine yaptığı aramada 20 gram uyuşturucu madde bulmuştu. Gözaltına alınan Çınar ifadesinde, uyuşturucuyu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun intikam almak amacıyla aracına koymuş olabileceğini söylemişti. (İHA)