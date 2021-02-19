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Ayşe Kulin: Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bana öteki olduğumu çok hissettiriyor; kara çarşafa da soksalar burada kalmak istiyorum

19 Şubat 2021 11:58

T24 Haber Merkezi

Yazar Ayşe Kulin, Türkiye'de kendini öteki gibi hissettiğini ancak her şeye rağmen ülkeyi terk etmek gibi bir fikre sıcak bakmadığını söyledi. 

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olan yazar Ayşe Kulin, "Buralardan gitmek istiyor musunuz?" sorusuna "Beni kara çarşafa da soksalar burada kalmak istiyorum" diyerek yanıt verdi.

"Öteki olmak kolay değil, Öteki olacaksam kendi yurdumun ötekisi olayım" diyen Kulin, "Kendinizi öteki gibi hissediyor musunuz?" sorusuna "Çoğunluğun, benim gibi düşünmediği bir partiyi iktidarda tuttuğu memlekette sağ olsun Cumhurbaşkanım bana çok hissettiriyor" yanıtını verdi. 

 

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