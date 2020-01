Ayşe Hatun Önal'dan ‘veresiye' yanıtı: Sakız parasını da bırakın o an vermek istemiyorsam vermeyeyim

Uludağ'da düzenlenen bir müzik festivalinde sahne alan Ayşe Hatun Önal, hakkında çıkartılan veresiye haberlerine tepki gösterdi. Muhabirlerin basında yer alan veresiye haberleriyle ilgili sorularına ise Ayşe Hatun Önal, “Mesela sakız alıyorum, yanımda her dakika 2-3 lira para olmuyor. Benim de 10 senedir her türlü alışverişimi yaptığım bakkallar var. Sakız parasını da bırakın o an vermek istemiyorsam vermeyeyim” şeklinde yanıtladı. Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın Kanlıca'da oturduğu mahalle sakinleri alışveriş yapıp veresiye defterine yazdırdığı ve ödemelerini geç yaptığını iddia etmişlerdi.