Ayrılma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı, saldırı anını sosyal medyadan paylaştı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ve kadının arkadaşına silahlı saldırı düzenledi. İki kişiyi yaralayan saldırgan, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Adatepe Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre minibüs şoförü olduğu öğrenilen O.B., ayrılma aşamasındaki eşi S.B. ve ilişkisi olduğu iddia edilen Y.T.'nin aynı evde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine eve gelen O.B., yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.'ye daha sonra da eşi S.B.'ye tabancayla ateş açtı ve olay yerinden uzaklaştı.

Vücuduna mermiler isabet eden S.B. ve Y.T. yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın S.B. ve arkadaşı Y.T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan O.B.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatıldı.