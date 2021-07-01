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Ayrılma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı, saldırı anını sosyal medyadan paylaştı

01 Temmuz 2021 08:01

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ve kadının arkadaşına silahlı saldırı düzenledi. İki kişiyi yaralayan saldırgan, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmirsilahlı saldırıkadına şiddet

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