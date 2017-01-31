Aynur Doğan & Morgenland Chamber Orchestra

16 yıldır yasal olarak ABD’de yaşayan ve son üç yıldır yeşil kart sahibi olan, bir süredir uluslararası bir turneyle gezen Suriye asıllı klarnet sanatçısı Kinan Azmeh, yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın 27 Ocak’ta yürürlüğe koyduğu ve Suriye de dahil nüfusunun çoğu Müslümanlardan oluşan yedi ülkenin tüm vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen yasak sonrasında, Azmeh’in yıllardır evi olarak kabul ettiği ülkeye dönüp dönemeyeceği belirsizleşti. Kinan Azmeh’in solisti olduğu Morgenland Oda Orkestrası, daha önce Aynur Doğan ile birlikte bir performans gerçekleştirmişti.