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Aynur Aydın: Aleyna Tilki evime geldiğinde sütyen takıyorum

17 Ocak 2018 17:10

Şarkıcı Aynur Aydın, katıldığı bir radyo programında "Aleyna Tilki evime geldiğinde sutyen takıyorum" dedi. Radyo program sunucusunun ”Sosyal medyada Aleyna Tilki ile paylaştığınız videolardan gördüğüm kadarıyla çok eğleniyorsunuz. Yoksa eğlenmiyor musunuz?” sorusunun ardından Aynur Aydın, herkesi şaşırtan bir cevap verdi. Aydın, ”Aleyna evime gecenin 12'sinde çiğ köftelerle geliyor. Evet çok eğleniyoruz. Ama artık Aleyna eve geldiğinde sutyen giyiyorum. En son bir video çekti. Evdeyiz sutyen takmamışım. O görüntüler 350 bin kişi tarafından izlenmiş” dedi.

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