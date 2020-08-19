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Aynı yöntem, aynı yer: Yine uyuyan birinin cüzdanını çalmaya çalıştı

Kadıköy İskelesi'nde hırsızlık girişimi

19 Ağustos 2020 10:26

Geçen günlerde Kadıköy’de bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalışan kişi yine aynı yerde başka bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TIKLAYIN | Kadıköy | Bankta uyuyan kişinin cüzdanını çalmaya çalıştı

İstanbul’da yaşanan hırsızlık girişimi hayrete düşürdü. Geçen günlerde Kadıköy İskelesi'nde bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını cep telefonu ile konuşuyor gibi yaparak çalmaya çalışan şahıs kameralara yansımıştı. Dün aynı şahıs yine aynı yerde bankta uyuklayan başka bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti.

Görüntülerde hırsızlık girişiminde bulunan kişi bankta uyuklayan vatandaşın yanına oturuyor. Çevreyi gözetleyen şahıs, daha sonra adamın cüzdanını çalmaya çalışıyor.

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