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Aynı taşlara 6 kez takılıp düştü; koluna 30 dikiş atıldı

"Çok büyük kan kaybına maruz kaldım"

10 Aralık 2020 14:13

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kaldırıma araba park edilmesini önlemek için konulan mantar taşlara 6 kez takılarak düşen ve son düşüşünde elindeki kavanozun kırılması sonucu cam parçaları kolunu kesen Recep Dimaoğlu'nun koluna 30 dikiş atıldı. 4 saat kaldığı ameliyatta koluna 30 dikiş atılan Dimaoğlu yaşadıklarına isyan ederek, “Doktora gittim, aynısı benim başıma geldi dedi. Arkadaşımı aradım, aynısı benim başıma geldi dedi. Bu toplumda çok yaygın olan bir tehlike. Parmaklarımın günahını kim çekecek?” dedi.

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