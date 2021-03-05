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Aynı kaymakam öğrenciye de ceza yazdırmış: "Bu yoklukta nasıl ödeyeyim?"

Çorumluoğlu da öğrenciye "Yanındaki insanda da maske yoktu" şeklinde yanıt verdi

05 Mart 2021 15:14

Zonguldak Ereğli'de demetim esnasında çay içen üç eczane çalışanına maske-mesafe cezası kestirdiği anlar ile gündeme gelen Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun, bir öğrenciye de maskesini indirdiği gerekçesiyle ceza yazdırttığı ortaya çıktı. KRT TV'de yer alan haberdeki videoya göre, öğrenci bu duruma "Bu yoklukta nasıl ödeyeyim?" şeklinde karşılık verdi. Çorumluoğlu da öğrenciye "Yanındaki insanda da maske yoktu" şeklinde yanıt vererek yürümeye devam etti. 

TIKLAYINIZ - CHP'li Emir, eczane çalışanlarına ceza yazdırtan kaymakamı paylaştı: AKP'nin kongrelerine ses çıkarmayanlar halka zulmediyor!

 

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