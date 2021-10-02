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Aynı kavşakta 1 ay içinde yaşanan 19 kaza kamerada

Trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi

02 Ekim 2021 11:46

Tokat’ta aynı kavşakta bir ay içinde meydana gelen 19 yaralamalı ve maddi hasarlı kaza kameralara yansıdı.

Tokat-Niksar karayolu TEDAŞ kavşağında yaşanan trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi. Karayolları ekipleri tarafından yol çalışması nedeniyle kimi zaman tek şeritten trafiğin çift yönlü aktığı yol kazalara davetiye çıkardı.

Yeşilırmak üzerindeki köprüden kavşağa girerek karşı yöne geçmek isteyen otomobillere diğer yönden gelen araçların çarpması kameralara anbean yansıdı. Son bir ay içerisinde 19 yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yol çalışmalarının tamamlandığı kavşakta sinyalizasyon sisteminin henüz yerleştirilmemiş olması da kazalara davetiye çıkardı. 

tokattrafik kazasıTEDAŞ kavşağı1 ay içinde yaşanan 19 kaza

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