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Aynada kendisini gören horozun tepkisi viral oldu

06 Mayıs 2020 19:26

Artvin’in Borçka ilçesinde aynada kendisini gören bir horozun tepkisi sosyal medyada viral oldu.

İlçenin Çifteköprü köyünde bulunan bir restoranda yapılan temizlik esnasında içeri bulunan eşyalar dışarı taşındı. İşletme çalışanlarından Yaşar Şimşek eşyalar arasında bulunan aynayı dışarı koyunca, bahçede dolaşan horoz aynayı fark etti. Kendisini ilk kez aynada gören horoz, başka bir horoz sanarak ayna ile kavga etmeye başladı.

O anları cep telefonuna kaydeden Yaşar Şimşek daha sonra, horozun kendisine zarar vereceğini düşünerek elinde bulunan çubukla horozu aynanın karşısından güçlükle uzaklaştırdı.

 

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