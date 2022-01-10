AYM'nin, internet haberlerine erişim yasağına ilişkin pilot kararının gerekçesi ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesi, sulh ceza mahkemelerinin internetteki haberlerin erişime engellenmesi kararları ile ilgili İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesi Kanunu’nun erişimin engellenmesi kararlarına yönelik 9. Maddesinin değiştirilmesi gerektiğine hükmetti. Gerekçede belirtilen hususların olumlu ama yetersiz olduğunu söyleyen İfade Özgürlüğü Derneği'nden hukukçu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “AYM işaret ettiği bütün kanun baştan aşağı değişmeli” dedi.

AYM'den, internet haberlerine erişim yasağına ilişkin pilot kararını gerekçesi: Hak ihlali... AYM, ifade ve basın özgürlüğüne dikkat çekti... AYM'nin açıkladığı gerekçeler yeterli mi?

İfade Özgürlüğü Derneği'nden hukukçu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Füsun Sarp Nebil'e yorumladı.

Düzenlemenin anayasanın basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ilkelerine aykırı kararlara yol açtığının anlatıldığı AYM kararında yer alan ‘pilot karar’ ifadesini de değerlendiren Akdeniz, “Bu AYM’nin iç tüzüğünde olan bir şey. AYM, bir kanun maddesinin uygulanmasından kaynaklanan yapısal sorunlar tespit ettiği zaman, hem bu yapısal sorunlara dikkat çekmek, hem arka arkaya ihlal kararı vermek hem de bu sorunların düzeltilmesi için yasama organına bir mesaj vermek için başvurduğu yol” dedi.

AYM’nin bu tavsiyesine TBMM’nin uyup uymayacağını bekleyip görmek gerektiğini söyleyen Akdeniz, İfade Özgürlüğü Derneği olarak daha önce birçok haber mecrasının başvurularını kendilerinin yaptığını ifade ederek “2015’ten beri bu 9. Madde’de yapısal sorun olduğunu söylüyoruz ve her başvuruda pilot karar ver diye gözüne sokuyoruz. Dolayısıyla bu pilot karar meselesi çok gecikmeli olarak geldi” diye konuştu.

"TBMM değişiklik yapmayabilir"

Akdeniz, AYM’nin TBMM’ye bu kanun maddesinin değiştirme tavsiyesi yaptığını ve bunun için 1 yıllık süre verdiğini belirterek “Bu 1 yıllık süreçte yapılan yüzlerce başvuruyu, yasama organı değişiklik yapana kadar bir karara bağlamayacağız. Bekleteceğim diyor yani. Bunlar yıllardır bekleyen başvurular ve AYM ‘1 yıl daha bekleteceğim’ diyor. Kaldı ki TBMM değişiklik yapmayabilir ve değişiklik yapsa dahi bu değişiklikler geriye dönük işlemeyecek” ifadelerini kullandı.

Madde’nin aynı şekilde durduğunu ve sulh ceza hakimlerinin bu maddeyi uygulamaya devam ettiğini söyleyen Akdeniz, “Bu yapısal sorunlara rağmen yüzlerce, binlerce kararın verilmeye devam edildiğini göreceğiz. Yapısal sorunların tespit edildiği bir maddenin uygulanmasına devam edilmemesi gerekirken bu uygulanmaya devam edecek. Bu şekilde ihlaller hem ağırlaşmış olacak hem de geciktirecek” dedi.

AYM’nin ‘pilot kararının’ içeriğine dair konuşan Akdeniz, 500’den fazla başvurunun içinden cımbızla bazılarının seçildiğini, Cumhurbaşkanlığı veya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi tarafından aldırılan kararların hiçbirinin bu pilot kararın içine girmediğini belirtti.