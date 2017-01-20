Aylin Nazlıaka kendisini Meclis kürsüsüne kelepçeledi

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi. Nazlıaka, kürsüde yaptığı konuşmada, MHP'lilere 'hayır' oyu vermeleri konusunda çağrıda bulundu. Nazlıaka'nın kürsü eylemi sonrasında AKP'li Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı Genel Kurul'da oturuma ara verdi. Nazlıaka'nın kelepçeli protetosunun ardından Meclis'te tartışma yaşandı. Aranın ardından oturumu açan Bahçekapılı, Nazlıaka'nın protestosunun devam etmesi üzerine oturuma tekrar ara verdi. AKP'li vekillerin Nazlıaka'ya müdahalesiyle Mecliste arbede çıktı, Meclis Kürsüsü'nden çığlıklar yükseldi. Kavga esnasında CHP'li Şafak Pavey'in protezinin çıktığı ve yere düşen HDP'li Pervin Buldan hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte o anlar...