Aylin Nazlıaka kelepçe eylemini anlattı: MHP milletvekillerine seslenmek için yaptım

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi. Nazlıaka'nın eylemi bir saati aşkın sürenin ardından AKP'li kadın milletvekillerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Pervin Buldan AKP'li milletvekillerinin Nazlıaka'ya müdahalesi sırasında yaşanan arbedede yere düştü. AKP'liler Nazlıaka'nın kelepçesini söktü. Nazlıaka TBMM Genel Kurulu'ndan çıkarıldı.