Aylardır ücretleri ödenmeyen maden işçilerinin eylemi 15'inci gününde: "Parmağımdaki alyansı bir yağa, bir çaya, bir tuza verdim"

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Cenne Madencilik'te çalışan maden ve 13 aydır alamayan işçiler ile Seba Madencilik'te çalışan ve maaşlarını 7 aydır alamayan işçiler birlikte bir basın açıklaması düzenledi. Maaşlarının ödenmesi, yasal ve sendikal haklarının verilmesi için 15 gündür devam ettirdikleri eyleme ilişkin açıklama sırasında, maden ocağından çalışan bir işçinin eşi, "Parmağımdaki alyansı bir yağa, bir çaya, bir tuza verdim. Allah onu bir dilim ekmeğe muhtaç etsin" diye konuştu.

Yapılan açıklamada aylardır maaşlarının ödenmediğine dikkaat çeken işçiler, geçmişe dönük giriş çıkış yapılmış tarihlere ait tazminatları ve diğer ücret alacaklarının verilmesi, İSİG kurallarına uyulmasını talep ediyor. Ruhsatsız kaçak kömür çıkarılarak ruhsatlı Seba ocağından çıkarılmış gibi piyasa sunulduğunu söyleyen işçiler, yaşadıkları maddi zorlukları anlattı.

Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, İş Kanunu 34. Maddeye ve İSİG Kanuna göre İşkur, SGK ve Kaymakamlığa başvuruda bulunarak üretimi durdurdular. İşveren hem iş kanunu 34. maddeye, hem İSİG Kanununa, hem de pandemi döneminde bir yalan olarak gündemde tutulan “işten çıkarma yasağı”na aykırı bir biçimde çalışanlarını ve eylem yapan işçileri “iyi niyet ve ahlak kurallarına uymadıkları” gerekçesiyle 29. koddan işten attı.

Sendika ise eyleme ilişkin yaptığı açıklamada, "Devlet kurumları bugüne kadar bu hukuksuz uygulamaları yapan patronlar hakkında hiçbir cezai işlem yapmamış, bu patronlar muteber şahsiyetler olarak yaşamaya devam ediyor ve korunuyor hâlâ. İşte sendikamız Cenne ve Seba direnişçileriyle birlikte 1500 işçinin drama dönüşen taleplerini mücadele gündemine almış ve direniş yolunu seçmiştir. Son kuruşlar alınınca ve etkili bir protokole dönüştürülünceye kadar mücadelemiz devam edecek. Yörüklerin diyarında kuşaklardır sömürü cehennemi altında yaşama mahkûm edilmiş madencilerin hakkı divana bırakılmayacak. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız" dedi.