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Aykut Kocaman: Oyuncular, ben de dahil; siyasetin içinde olmamalıyız!

25 Ocak 2017 16:38

Atiker Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, KONTV'de katıldığı programda, "Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız. Çünkü bizi destekleyen kitlenin içerisinde herkes var. Hiç kimsenin adamı değiliz, biz sadece mesleğimizin ve bugün Konyasporun adamıyız, oyuncularda öyle olmalı. Ama bununla beraber sosyal sorumluluk projelerinde yer almalılar. Çünkü toplumda, özellikle bugünlerde hassasiyetler var, toplumun hissiyâtina ortak olmak zorundalar. Biz öyle sırça köşklerde yaşayan oyuncular değiliz, toplumun içinde yer alan oyuncularız. Fakat bunu hiçbir zümreye hitap etmeden yapmalılar" ifadesini kullandı.

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