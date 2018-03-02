Aykut Kocaman: Burada maç kazanmak çok zor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 berabere biten ve 3 kırmızı kart çıkan Beşiktaş maçı sonrasında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman kısaca şunları dile getirdi: "Burada maç kazanmamız mucize. Maç değerlendirmesi yapmayacağım. Nesini anlatacağım maçın? Burada acayip şeyler oluyor. İki tane en tecrübeli hakem diye bakıyorsunuz, bükülüyor adamlar. Ne diyelim, söylenecek bir şey yok. Oyunun etrafında kalarak oyunu anlatmak mümkün değil. Burada maç kazanmak çok zor, gerçekten çok zor. Kelimeleri seçerek kullanmak önemli"