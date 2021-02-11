Kurtarmak istedikleri ayının saldırısına uğradılar

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ortaköy köyünde ayağı çelik tele dolanan ayı kendisini kurtarmak isteyenleri kovaladı.

Olay anını kaydeden Akın Altekin isimli vatandaş ve arkadaşları ormanlık alanda gezerken bir ayının hareket etmeden yerde yattığını fark etti. Yanına yaklaşan Altekin ve arkadaşları boz ayının ayağının çelik tele dolandığını fark etti ve ayıyı bu durumdan kurtarmak istedi. Ama yanına yaklaşan vatandaşları fark eden ayı bir anda hareketlenince Altekin ve arkadaşları bir anda kaçmaya başladı.