Sıfır otomobildeki parça eksikliği mücadelesini 11 yıl sonra kazandı

Ü.A., otomobili 2009'de aldı. Henüz 12 bin kilometredeyken yolda kalan otomobil, çekiciyle yetkili servise çekildi. Arıza nedenini araştıran Ü.A., sıfır aldığı aracın radyatörüne koruyucu parça takılmadığını öğrenince şoke oldu. Radyatöre küçük bir taşın isabet etmesiyle radyatörün delindiğini, içindeki suyun boşalması ile de motorun ağır hasara uğradığının belirterek Tüketici Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Bilirkişi imalat hatası olduğunu tespit etti

Yapılan bilirkişi incelemesinde araçta hararet göstergesinin ve koruyucu ekipmanların bulunmadığı, bu durumun imalat hatası olduğunun anlaşıldığı, tamiratın garanti kapsamında yapılmasının istenmesine rağmen kabul edilmediği tespit edildi.

Mahkeme aracın misliyle değişimine karar verdi

Konu yargıya taşındı. Davalı otomobil fabrikası ile sigorta şirketi, davanın reddini talep etti. Mahkeme, bu hususun imalat kaynaklı gizli ayıp olduğu, dolayısıyla davacının seçimlik haklarını kullanma hakkının doğduğu gerekçesiyle aracın ayıpsız misli ile değişim ve bin 200 TL araç kiralama bedeli talebinin kabulüne, bin 500 liralık manevi tazminat talebinin kabulüne karar verdi.

Yargıtay mahkemenin kararını bozdu

Kararı davalı otomobil fabrikası temyiz edince Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kararı bozdu.

Yeniden görülen davada 1. Tüketici Mahkemesi, ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, araçta radyatörü koruyacak parçanın bulunmadığını iddiasıyla ilgili "Gizli ayıp" tanımına atfen "Ülkenin yol şartlarına uygun olmayan nitelikte aracın piyasaya sürülmesinin, en başta güvenlik zafiyeti oluşturacağı ve bu nedenle donanım farklılığı olarak kabul edilebilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varıldığı" diyerek " aracın misli ile değişimi talebinin" yerinde olduğuna hükmetti.

Böylece mağdur otomobil sahibi, 11 yıl sonra yeni aracına kavuştu.

Kaynak: İHA