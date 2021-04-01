Ayinde insanlardan maskelerini çıkarmalarını isteyen rahip: Kahretsin bunları bize zorlayanları

Honduras’ta Katolik bir rahip ayin sırasında, Koronavirüs salgınını hiçe sayarak, vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi ve “Kahretsin bunları bize zorlayanları” dedi.

Honduras’ın Copan kentindeki San Juan Bautista de Corquin cemaatinin rahibi Rolando Pena, düzenlediği ayin sırasında vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını isteyerek, hakaretler savurdu.

'Bırakın tüm bu saçma işleri'

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, rahibin bir kadının maskesini zorla çıkarıp yere fırlattığı dikkat çekti. Rahip o anlarda ise, “Bırakın tüm bu saçma işleri. Kahretsin bunları bize zorlayanları. Böyle mutluysan, Tanrı’nın yürüdüğü yolda benimle yürüme. Hemen git buradan. Çıkar şunu. Özgürce gel benimle. Kendimizi beraber keşfedelim. Beraber gidelim Tanrı’nın yolunda" dedi.