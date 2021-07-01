Ayı kendisine havlayan köpeği böyle kovaladı

Bursa Uludağ’da yavrularıyla birlikte sürekli yerleşime gelip çöp konteynerlerini deviren ve yiyecek arayan anne ayı bu sefer de kendisine havlayan bir köpeği kovaladı.

Uludağ'da aç kalan ayılar, vatandaşların çöp konteynerlerine bıraktıkları yiyeceklerle beslenmeye çalışıyor. Her geçen gün farklı görüntülerin ortaya çıktığı Sarı alan bölgesinde aç kalan anne ayı, yine çöp konteynerinden yiyecek aramaya koyuldu. Bölgede bulunan köpeklerin de gelmesiyle çöp konteynerini sahiplenen ayı, köpeğin yaklaşmasına izin vermedi.

Çöp konteynerinin başından hiç ayrılmayan ayı, bir süre bekledikten sonra kendisine havlayan köpeği kovaladı.

Kaynak: İHA