Aygül Doku: Gülistan'ımı bu karanlıktan çıkarmadan, ben size bu hesabı sormadan and olsun ki ölmeyeceğim

Munzur Üniversitesi öğrencisi olan ve 5 Ocak 2020’den beri haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, HDP'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada ''Ülkede yaşayan bütün kardeşlerime çağrıda bulunuyorum. Gülistan'ın karanlığına hep birlikte sahip çıkalım. Gülistan'ı karanlıkta bıraktığınız gün umudumuz biter, benim umudum halen devam ediyor ve ben sabahları uyandırmaya kıyamadığım Gülistan'ımı bu karanlıktan çıkarmadan, hepinize hesap sormadan bu olayın peşini bırakmadım. Ben bu acıya teslim olduğum gün öleceğim, ben size bu hesabı sormadan and olsun ki ölmeyeceğim'' dedi.

Bugün Ankara’ya gelen Doku ailesi, Meclis’e girerek milletvekilleriyle görüştü. Gülistan Doku’nun annesi Bedriye, babası Halit ve ablası Aygül Doku önce CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü. Doku ailesi, sonrasında ise HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile görüştü. Görüşmede HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş da vardı. Doku ailesi sonrsında HDP’nin grup toplantısına katıldı.

Burada konuşan Doku şunları söyledi;

''Ben bu acıya teslim olduğum gün öleceğim, ben size bu hesabı sormadan and olsun ki ölmeyeceğim''

''Sevgili kardeşlerim ben bu süreçte o kadar acı çektim ki ben olduğum için değil, 5 Ocak'tan önce ben de böyle olaylar bilmezdim. Siz olsaydınız siz de bu hukuksuzluğa, tğm bu acılara bütün bu insanlık dışı şeylere maruz kalacaktınız. Yarın öbürgün Gülistan'ınızı bu şekilde karanlıkta aramayın diye öbürgün siz de bugün Gülistan'ın yaşıtları okulda değil, bugün benim yaşıtlarım işinde gücündeyken ben bu şekilde sesleniyorsam yarın siz seslenmeyin diye gelin Gülistan'ın karanlığına hep birlikte sahip çıkalım. Bugün Gülistan Doku bulunmuyorsa evinizde, kimliğiniz, ırkınız ne olursa olsun yarın sizde bu acıyı yaşayacaksınız bunu çok üzülerek söylüyorum. Gülistan'ı karanlıkta bıraktığınız gün umudumuz biter, benim umudum halen devam ediyor ve ben sabahları uyandırmaya kıyamadığım Gülistan'ımı bu karanlıktan çıkarmadan, hepinize hesap sormadan bu olayın peşini bırakmadım. Ben bu acıya teslim olduğum gün öleceğim, ben size bu hesabı sormadan and olsun ki ölmeyeceğim.''