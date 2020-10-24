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Aydınlı arıcılar: Arılar ‘Allah’ yazıp kovanı terk ediyor, sonumuz yaklaşıyor

"Önce yazıları yazıp, sonra siliyorlar"

24 Ekim 2020 14:55

Aydın’ın Efeler ilçesindeki arıcılar, arıların kovanlarının içerisinde gördükleri ve Arapça'daki  ‘Allah, Hasbinallah’ kelimelerine benzettikleri şekiller için, "Arılar, kovanlarının içerisine ‘Allah, Hasbinallah’ gibi Arapça yazılar yazıp kovanı terk ediyorlar" dedi. 

"Tabiatta hissiyatı en güçlü canlı olarak bilinen arıların bu durumunun, önemli bir mesaj olduğunu inandıklarını" söyleyen arıcılar, "Arılar da bize bir mesaj veriyor" dedi. 

Babası ile birlikte arıcılık yapan İlyas Gedik de "Arıların kovanları terk etmesi bizden kaynaklanan bir şey değil bu tamamen esrarengiz bir olay. Arıların ölüsü de yok, dirisi de yok. Önce yazıları yazıp, sonra siliyorlar. En sonunda da kovanlarının terk ediyorlar. İçerisinde bir tane bile arı kalmıyor. Allah sonumuzu hayretsin” diye konuştu.

 

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